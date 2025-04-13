تأهل منتخبنا الوطني للناشئين للدور نصف النهائي لكأس آسيا تحت 17 سنة بعد مباراة مثيرة أمام منتخب اليابان في اللقاء الذي جمعهما على ملعب عكاظ بالطائف، وانتهى بفوز الأخضر السعودي بركلات الترجيح 3/2 (بعد التعادل في الأشواط الأصلية 2/2)، ضمن لقاءات دور ربع النهائي للبطولة.بدأ اللقاء بسيطرة منتخبنا الوطني بحثاً عن هدف مبكر، ومن هجمة مرتدة لليابان ارتطمت الكرة بيد المدافع أبوبكر سعيد ليحتسب الحكم ركلة جزاء لليابان تقدم لها تيغا سيغوتشي وسجلها بنجاح (د: 9)، ليعود منتخبنا الوطني للضغط مجدداً وينجح في الحصول على ركلة جزاء سددها بنجاح أبوبكر سعيد ليسجل الهدف الأول والتعادل لمنتخبنا (د: 17). ولم يتراجع الأخضر السعودي، إذ استمر بضغطه بحثاً عن هدف التقدم، وتمكن من ذلك بعد مجهود فردي من عبدالرحمن سفياني الذي انطلق من جهة اليمين ولعبها عرضية لزميله صبري دهل ليضعها في المرمى الياباني كهدف ثانٍ لمنتخبنا السعودي (د: 37).وفي الشوط الثاني، تراجع أداء منتخبنا الوطني وسيطر منتخب اليابان على مجريات اللقاء، وتألق الحارس عبدالرحمن العتيبي في التصدي لأكثر من كرة، ومن تمريرة يابانية وسط مدافعي الأخضر انطلق اسادا نحو المرمى وسدد الكرة على يمين الحارس العتيبي لتسكن الشباك كهدف ثانٍ وتعادل للمنتخب الياباني (د: 72). واستمر التعادل إلى أن انتهى الشوط الثاني، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس السعودي عبدالرحمن العتيبي وتصدى لثلاث ركلات ترجيح يابانية، وتمكن نجوم الأخضر من تسجيل 3 ركلات عن طريق ناصر الفيحاني، ويزيد الدوسري، وماهر طواشي. وبذلك يتأهل الأخضر السعودي لنصف النهائي ويواجه الفائز من لقاء طاجيكستان وكوريا الجنوبية.