يواجه الخماسي الاتفاقي عبدالله مادو، مدالله العليان، راضي العتيبي، ألفارو ميدران، ومختار علي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذارات في مواجهة الرياض الخميس القادم الساعة 6:40 مساء على ملعب ايجو بالدمام ضمن الجولة (28)، إذ سيحل الاتفاق ضيفاً على الاتحاد الإثنين 21 أبريل الجاري الساعة 9:00 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة في الجولة (29) من دوري روشن السعودي للمحترفين. وحذر المدرب سعد الشهري اللاعبين المهددين بالإيقاف من الحصول على «الإنذارات» في لقاء الرياض القادم، من أجل الاستفادة من خدماتهم الفنية في مواجهة الاتحاد المرتقبة.ونجح المدرب سعد الشهري في قيادة الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال بالتعادل 1/1 في الجولة الماضية بالدوري، إذ يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 37 نقطة.