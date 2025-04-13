وقف مدرب الاتحاد لوران بلان على نقاط الضعف في فريق الفتح قبل المواجهة المهمة الخميس القادم الساعة 9:00 مساء، التي سيحتضنها ملعب نادي الفتح بالأحساء، ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يسعى المدرب بلان لوضع الأسلوب الفني واختيار التشكيلة المناسبة لمواجهة الفتح القادمة. ويطمح المدرب الاتحادي لتحقيق الفوز وحصد النقاط ومواصلة الانفراد بصدارة الدوري.ووجَّه بلان لاعبي فريقه باحترام الفتح من أجل تحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة التي تشكل أهمية كبيرة في مشوار الفريق نحو تحقيق لقب الدوري.وكان الفريق الاتحادي عاد لتدريبات أمس عقب الراحة التي منحت للاعبين بعد الانتصار على فريق العروبة بهدفين مقابل لا شيء، وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة (65) والانفراد بصدارة الدوري.