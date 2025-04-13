ينهي مدرب فريق التعاون محمد العبدلي تحضيراته الفنية لمواجهة الشارقة الإماراتي بعد غد (الثلاثاء)، الساعة 7:00 مساء على استاد نادي الشارقة، في إياب دور نصف النهائي بكأس دوري أبطال آسيا 2، إذ سيجري مناورة كروية سيستقر من خلالها على النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء.ونجح فريق التعاون في كسب مباراة الذهاب أمام الشارقة بهدف مقابل لا شيء سجله النجم المغربي عبدالحميد صابيري في الدقيقة الثانية في دور نصف النهائي لكأس دوري أبطال آسيا 2.وكان فريق التعاون تعادل مع نظيره الأخدود بنتيجة 1/1 في نجران، سجل الهدف لسكري القصيم سلطان مندش، ضمن مباريات الجولة 27 في دوري روشن السعودي للمحترفين.