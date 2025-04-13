في لحظة صعبة هزت أرجاء الملاعب المصرية، تعرض الدولي الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا، لإصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، مساء (السبت).

إصابة اللاعب الخطيرة، في الدقيقة 87 من المباراة التي أُقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية، تسببت في إيقاف المباراة وسط حالة من الصدمة بين اللاعبين والجماهير، بعد تعرض «قندوسي» لتدخل عنيف من لاعب فاركو ياسين الملاح، أسفر عن كسر مضاعف في ساقه اليسرى.

الأشعة التي أُجريت على الفور أكدت الإصابة، وتم نقل اللاعب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل، وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى أن الإصابة قد تتطلب تدخلاً جراحياً، مع توقعات بغياب طويل عن الملاعب.

ويخضع «قندوسي» لمتابعة طبية دقيقة في المستشفى، حسبما أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق سيراميكا، مؤكدًا لـ «عكاظ»، أن إصابة اللاعب صعبة للغاية رغم قيام الجهاز الطبي بالإسعافات الاولية.

وأوضح أنه تم نقل «قندوسي» بسيارة إسعاف إلى مستشفى في الإسكندرية، وتم إجراء الأشعة له، وبعدها تم نقله إلى مستشفى في القاهرة لإجراء عملية له، مشيرًا إلى أن كل لاعبي الفريقين والجهاز الفني بقيادة المدرب علي ماهر، حرصوا على البقاء إلى جانب اللاعب في المستشفى للاطمئنان عليه، مؤكدين دعمهم الكامل له في هذه اللحظات الحرجة.

ووفقاً للتقديرات الأولية، يُرجح أن يغيب «قندوسي» عن الملاعب لمدة تراوح بين 6 إلى 9 أشهر، حسب سرعة تعافيه ونجاح العلاج الجراحي والتأهيلي، وهذه المدة قد تعني نهاية موسمه الحالي مع سيراميكا، وستؤثر على مشاركته مع المنتخب الجزائري في الاستحقاقات القادمة.

إصابة نجم منتخب الجزائر أثارت موجة واسعة من الحزن والتضامن في الوسط الرياضي، حيث ظهر لاعبو سيراميكا وفاركو في حالة انهيار واضحة خلال المباراة، وفي لفتة إنسانية، زار ياسين الملاح، لاعب فاركو المتسبب في الإصابة، «قندوسي» في المستشفى برفقة طبيب الفريق وعدد من زملائه، وقدم اعتذاره، مؤكداً أن التدخل لم يكن متعمداً.

كما حرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة فاركو، على اصطحاب لاعبي فريقه لمؤازرة «قندوسي» في مشهد يعكس الروح الرياضية.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انهالت رسائل الدعم من الجماهير المصرية والجزائرية، التي تمنت الشفاء العاجل لنجمها المفضل، كذلك حسابات نجوم كرة القدم المصرية والجزائرية وصفحة نادي سيراميكا الرسمية نشرت بيانات تطمئن الجمهور وتؤكد متابعة حالة اللاعب لحظة بلحظة.

أحمد قندوسي (25 عاماً) يُعد أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري المصري. انضم إلى الأهلي في يناير 2023 قادماً من وفاق سطيف الجزائري، وحقق معه الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا، قبل أن ينتقل إلى سيراميكا على سبيل الإعارة ثم الانتقال النهائي.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز علي فاركو بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 27 محتلا المركز السادس في المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.