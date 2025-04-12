انضم النجم الاتحادي موسى ديابي لقائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف وهم: دانيلو بيريرا، وحسن كادش، وعبدالرحمن العبود في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة الفتح الخميس القادم، الساعة 9:00 مساء على ملعب نادي الفتح بالأحساء ضمن مباريات الجولة (28) في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الاتحاد أمام الاتفاق الإثنين 21 أبريل الجاري، الساعة 9:00 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في الجولة 29 بالدوري.ويسعى المدرب لوران بلان لتجهيز الفريق الاتحادي لمواجهة الفتح القادمة، إذ يطمح في تحقيق الانتصار وحصد النقاط ومواصلة المشوار نحو حصد لقب الدوري في الموسم الحالي.