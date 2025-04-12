يظهر المهاجم الأهلاوي إيفان توني مع فريقه في مواجهة الفيحاء (الجمعة) القادم 7:20 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد غيابه عن لقاء الرائد في بريدة ضمن الجولة الماضية في الدوري بسبب تراكم الإنذارات.هذا ويواجه الرباعي ريان حامد، بسام الحريجي، سعد بالعبيد، وفرانك كيسيه خطر الإيقاف في حال نيلهم «الإنذارات» في لقاء الفيحاء القادم، إذ سيحل الأهلي ضيفا على الوحدة (الثلاثاء) 22 أبريل الجاري الساعة 7:20 مساء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكةالمكرمة، ضمن مباريات الجولة (29) بالدوري.