أظهر الناقل التلفزيوني لمباراة الهلال والاتفاق التي أقيمت بالدمام ضمن الجولة 28 من دوري روشن لقطة للاعب الهلال ماركوس ليوناردو بعد استبداله والذي جاء في الدقيقة 73، حيث إن المهاجم البرازيلي عبر عن غضبه من التبديل الذي قام به مدربه جيسوس من خلال ملامح وجهه، كما قام بركل أحد الأشياء التي كانت على أرض الملعب، ثم رمى واقي الساق أثناء جلوسه على دكة البدلاء، وبهذا السيناريو يكون اللاعب ليوناردو أعاد تصرف مواطنه اللاعب مالكوم، وذلك عندما غضب بعد استبداله في مباراة التعاون، في الجولة 25 من دوري روشن.وبهذه التصرفات التي أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط الجماهير الهلالية التي أكدت بأن مثل هذه التصرفات من اللاعبين تعطي إشارة إلى عدم تجانس اللاعبين مع المدرب وأن هناك أمرا غامضا بدليل سوء النتائج التي استمرت لفترة طويلة مع المدرب جيسوس.على صعيدٍ آخر، دشنت الجماهير هاشتاقاً عبر منصة «إكس» تطالب فيه برحيل المدير الفني جورج جيسوس، مؤكدة بأن استمراره لن يضيف شيئاً جديداً للهلال.