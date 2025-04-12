تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو استاد عكاظ بالطائف الساعة 5:00 من مساء غد (الأحد) لمتابعة ومساندة منتخبنا الوطني للناشئين عندما يلاقي منتخب اليابان في دور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 17 سنة المقامة حالياً في السعودية، كما يلتقي منتخب الإمارات نظيره منتخب أوزبكستان عند تمام الساعة 8:15 مساء.على استاد عكاظ بالطائف، يدخل منتخبنا الوطني للناشئين لقاءه أمام اليابان بعد أن تمكن من حسم تأهله لمونديال كأس العالم مبكراً بتحقيقه فوزين متتاليين على الصين 2/1، وعلى تايلند 3/1، وخسر في المجموعة الأخيرة أمام أوزبكستان ليحتل المركز الثاني. ويطمح الأخضر السعودي في لقاء اليوم في تجاوز نظيره الياباني والوصول للنصف النهائي. ويعتمد المدرب البرازيلي ماريو دا سيلفا على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود عبدالهادي مطري في خط المقدمة وخلفه الثلاثي أسامة الدغمة وعبدالرحمن سفياني وصبري دهل، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس وافي الأكلبي وأمامه رباعي الدفاع يزيد الدوسري وأبو بكر سعيد وناصر الفيحاني وعادل عياش، وفي المحور يتواجد الثنائي سعيد الدوسري والقائد عبدالعزيز الفواز.فيما يدخل منتخب اليابان هذا اللقاء بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة، وأحرز هجومه 7 أهداف، وسكنت شباكه 5 أهداف. وكان أداء المنتخب الياباني في دور المجموعات أكثر من متوسط فقط تفوق على الإمارات ومن ثم تراجع الأداء وتعادل مع فيتنام بهدف لكل منهما، وفي الجولة الأخيرة خسر من أستراليا 2/3، وساهم فارق الأهداف بتأهله بعد أن تساوى في النقاط مع الإمارات وأستراليا، ويعتمد المدرب الياباني نوزوكي هيروياما على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، ويتواجد ميناتو يوشيدا الذي يملك في رصيده التهديفي 3 أهداف في خط المقدمة وخلفه الثلاثي هيرتو اسادا ويوتو كامو وكاباميا.وعلى استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، يخوض منتخب الإمارات اختباراً صعباً عندما يواجه منتخب أوزبكستان، ووصل الأبيض الإماراتي لهذا اللقاء بعد أحداث دراماتيكية، إذ أدرك التعادل مع فيتنام في اللحظات القاتلة، ولم يعلن عن تأهله إلا بعد نصف ساعة من نهاية المباراة، وذلك بعد العودة للمواجهات المباشرة مع نظيره الأسترالي بعد أن تساوى المنتخبان في عدد النقاط وتفوق الإمارات بالفوز 2/0 على أستراليا، ويسعى من خلال لقاء الليلة لمواصلة مشواره بالفوز والتأهل للنصف النهائي، فيما يدخل منتخب أوزبكستان هذا اللقاء كأحد المرشحين لتحقيق اللقب بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ويطمح لتجاوز الإمارات والوصول لدور الأربعة.مباريات اليومالسعودية - اليابان5:00 مساءالإمارات - أوزبكستان8:15 مساء