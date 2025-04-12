خيّم الحزن على الوسط الرياضي المصري بعد الإعلان عن وفاة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم الجمال، المعروف بـ«إبراهيم شيكا» عن عمر 28 عامًا، إثر صراع طويل وشجاع مع مرض سرطان المستقيم، وأعلنت شقيقته بتول خبر الوفاة عبر حسابها على «إنستغرام» قائلة: «إبراهيم شيكا في ذمة الله»، في لحظة أثارت موجة من الحزن والتعاطف بين الجماهير والرياضيين.بدأ شيكا مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث تألق كظهير أيسر بمهارات مميزة جعلته يُلقب بـ«شيكا» تشبيهًا بنجم الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، ولعب إلى جوار نجوم مثل مصطفى محمد وأكرم توفيق، وانتقل لاحقًا إلى أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش، كما انضم لمنتخب مصر للشباب مواليد 1997، لكن مسيرته توقفت مبكرًا بعد إصابته بمرض السرطان، الذي أجبره على اعتزال كرة القدم.خلال الفترة الأخيرة، أصبحت حالة شيكا الصحية قضية رأي عام، حيث ظهر في مقاطع مصورة بجسد نحيل وملامح متغيرة بسبب العلاج الكيماوي القاسي، وتلقى دعمًا واسعًا من الجماهير والرياضيين، وتكفل الفنان تامر حسني بعلاجه، كما زاره نجوم مثل إمام عاشور وحرص محمد رمضان على دعمه عبر برنامجه، رغم شجاعته ومحاولاته للتصدي للمرض، تدهورت حالته حتى وافته المنية في المستشفى الجوي بالقاهرة.ونعى نادي الزمالك اللاعب الراحل عبر بيان رسمي، قائلًا: «ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله إبراهيم شيكا لاعب الفريق السابق»، كما قدمت وزارة الشباب والرياضة تعازيها، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، داعيةً أن يتغمد الله الفقيد برحمته.من المنتظر أن تُشيع جنازة شيكا في وقت لاحق اليوم، وسط حضور من أسرته وزملائه ومسؤولي الزمالك، ليودّع الوسط الرياضي لاعبًا ترك بصمة في قلوب عشاق «الفارس الأبيض».