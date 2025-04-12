غادر الفرنسي مايك مينيان حارس مرمى ميلان مستشفى أودينيزي بعد أن تعرض لإصابة بالغة في لقاء فريقه أمام أودينيزي والذي انتهى برباعية نظيفة لميلان في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب فريولي في افتتاحية لقاءات الجولة 32 للدوري الإيطالي.عند الدقيقة (52) من زمن المباراة، أرسلت كرة طولية في عمق دفاع ميلان، خرج مينيان من مرماه خارج منطقة الجزاء محاولا مساعدة دفاع فريقه، ليصطدم بقوة للغاية مع زميله أليكس خيمينيز، وسقط اللاعبان على أرض الملعب، فيما بدت حالة مينيان أسوأ من زميله، حيث تجمع لاعبو الروسونيري حوله وتدخل الجهاز الطبي محاولا إفاقته، لكنه خرج بعد دقائق محمولا على النقالة الطبية.واضطر مدرب ميلان سيرجيو كونسيساو لإجراء تبديل اضطراري بإشراك الحارس البديل ماركو سبورتيلو بدلا منه، واستمر التفوق الميلاني في المباراة لينتصر برباعية ويعزز من آماله في التأهل للدوري الأوروبي.وأعلن نادي ميلان مغادرة حارسه الدولي مينيان المستشفى صباح اليوم (السبت) بعد أن تعافى من الضربة القوية التي تعرضها لها وبعد أن أثبتت الفحوصات الطبية سلامته وسيحتاج للراحة ليوم الثلاثاء القادم.وشهد اللقاء مبادرة جميلة من جمهور فريق أودينيزي تجاه الحارس الفرنسي مينيان بعدما حولوا صافرات الاستهجان ضد الحارس الفرنسي إلى تصفيق بمجرد أن أدركوا خطورة الموقف، رغم ما حدث في المواجهة الأخيرة بينهم عندما تعرض مينيان لاعتداءات متكررة من قبل مجموعة من جماهير أودنينزي خلف مرماه، وتم الحكم على 4 أشخاص حينها بمنعهم من دخول الملعب لمدة 5 سنوات.