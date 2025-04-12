يعود الثنائي الهلالي القائد سالم الدوسري، والنجم روبن نيفيز للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام الخليج (الخميس) القادم الساعة 6:50 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تأتي عودة الدوسري بعد تعافيه من «الإنفلونزا»، ونيفيز الذي غاب بسبب تراكم الإنذارات.هذا وسيفتقد الزعيم للظهير الأيسر لودي في مواجهة الخليج القادمة في الدوري، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الرابع في لقاء الاتفاق الماضي.فيما يواجه النجم مالكوم خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في لقاء الخليج، إذ ستكون مواجهة الهلال عقب مباراة الخليج ضد فريق الشباب (الإثنين) 22 أبريل الجاري، الساعة 6:55 مساء، ضمن الجولة 29 في دوري روشن.