واصل مهاجم نادي الشباب المغربي عبدالرزاق حمد الله تألقه عندما واجه الخلود، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين بتسجيل هدف في مرمى الخلود عن طريق ضربة الجزاء.وواصل تخصصه في مرمى الخلود، حيث سبق أن واجه «فخر الرس» في مناسبتين، الأولى كانت في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ 32، وسجل فيها هدفين وصنع آخر، في المباراة التي انتهت لمصلحة الشباب 3-1.أما المباراة الثانية، كانت في الدوري السعودي للموسم الحالي بمرحلة الذهاب، وكرر حمد الله تألقه وسجل هدفين، في المباراة التي انتهت لمصلحة الليوث 2-0.وواصل النجم المغربي في زيادة غلته التهديفية الموسم الحالي، للاقتراب من معانقة المجد التاريخي، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.ويملك حمد الله 148 هدفا في وصافة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، خلف السوري عمر السومة بفارق هدفين أقل (150).وعلى صعيد هدافي الدوري، يتواجد حاليا حمد الله في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً، متخلفا بفارق هدفين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، الذي يتصدر قائمة الهدافين حاليا 21 هدفا.