حقق فريق جامعة الملك سعود لقب بطولة دوري الجامعات السعودي للرياضات الإلكترونية التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية واستضافتها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج خلال الفترة من ٩-١٢ أبريل الجاري.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني وبحضور رئيس جامعة الأمير سطام الأستاذ الدكتور عبدالله التميم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث نالت جامعة الملك سعود كأس البطولة والميداليات الذهبية، وثانيًا جامعة الملك عبدالعزيز ونال لاعبوها الميداليات الفضية، فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب الجامعة الإسلامية بحلولها في المركز الثالث.
وتضمنت البطولة ٣ مسابقات جاءت نتائجها كالتالي:
١- مسابقة إيه إف سي:
الأول: جامعة الملك عبدالعزيز
الثاني: جامعة الإمام محمد بن سعود
الثالث: جامعة الملك سعود
٢- مسابقة روكيت ليق:
الأول: جامعة الملك سعود
الثاني: جامعة المجمعة
الثالث: جامعة اليمامة
٣- مسابقة ببجي موبايل:
الأول: الجامعة الإسلامية
الثاني: جامعة شقراء
الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني وبحضور رئيس جامعة الأمير سطام الأستاذ الدكتور عبدالله التميم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث نالت جامعة الملك سعود كأس البطولة والميداليات الذهبية، وثانيًا جامعة الملك عبدالعزيز ونال لاعبوها الميداليات الفضية، فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب الجامعة الإسلامية بحلولها في المركز الثالث.
وتضمنت البطولة ٣ مسابقات جاءت نتائجها كالتالي:
١- مسابقة إيه إف سي:
الأول: جامعة الملك عبدالعزيز
الثاني: جامعة الإمام محمد بن سعود
الثالث: جامعة الملك سعود
٢- مسابقة روكيت ليق:
الأول: جامعة الملك سعود
الثاني: جامعة المجمعة
الثالث: جامعة اليمامة
٣- مسابقة ببجي موبايل:
الأول: الجامعة الإسلامية
الثاني: جامعة شقراء
الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز