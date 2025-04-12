حقق فريق جامعة الملك سعود لقب بطولة دوري الجامعات السعودي للرياضات الإلكترونية التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية واستضافتها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج خلال الفترة من ٩-١٢ أبريل الجاري.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني وبحضور رئيس جامعة الأمير سطام الأستاذ الدكتور عبدالله التميم الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث نالت جامعة الملك سعود كأس البطولة والميداليات الذهبية، وثانيًا جامعة الملك عبدالعزيز ونال لاعبوها الميداليات الفضية، فيما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب الجامعة الإسلامية بحلولها في المركز الثالث.وتضمنت البطولة ٣ مسابقات جاءت نتائجها كالتالي:١- مسابقة إيه إف سي:الأول: جامعة الملك عبدالعزيزالثاني: جامعة الإمام محمد بن سعودالثالث: جامعة الملك سعود٢- مسابقة روكيت ليق:الأول: جامعة الملك سعودالثاني: جامعة المجمعةالثالث: جامعة اليمامة٣- مسابقة ببجي موبايل:الأول: الجامعة الإسلاميةالثاني: جامعة شقراءالثالث: جامعة الملك عبدالعزيز