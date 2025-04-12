يتطلع ريال مدريد إلى تحقيق عودة تاريخية عندما يستضيف أرسنال يوم الأربعاء القادم في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعبه سانتياغو بيرنابيو، وتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 3-0. ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يؤمن لاعبو ريال مدريد وطاقم التدريب بقدرتهم على العودة ضد أرسنال، متسلحين بتاريخ النادي ومشجعيه وأرضه.وأضاف الماركا أن الفريق الملكي يعتقد أن العودة ستبدأ بالفوز على ألافيش في الدوري الإسباني غدا (الأحد)، حيث يريد الفريق مواصلة الكفاح من أجل اللقب.وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارا من بعد غد (الإثنين)، ستصل مقاطع فيديو للعودة التاريخية والخرافات التي يعتقدها المدرب الإيطالي أنها تهدف إلى تحفيز الجميع وغرس الخوف في فريق أرسنال وكل إنجليزي قادم إلى مدريد.وخلصت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سيرتدي سترته الصوف في مباراة الإياب، لأنها خرافة وتعويذة تجلب الثقة للمدرب الإيطالي.