يتواصل التنافس على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، ويتنافس الهدافون في مباريات الجولة (20) على هز الشباك، إذ يتصدر القائد النصراوي كريستيانو رونالدو بـ(16) هدفاً، ويتواجد في الوصافة كابتن الاتحاد كريم بنزيما بـ(14) هدفاً، وفي المركز الثالث يتواجد المهاجم الهلالي ليوناردو بـ(13) هدفاً، وفي المركز الرابع المهاجمان ميتروفيتش من الهلال، وعبدالرزاق حمدالله من الشباب بـ(12) هدفاً.وتنطلق مباريات الجولة (20) بعد غد (الخميس) بـ3 مباريات: الأخدود وضمك الساعة 5:10 مساءً، الشباب والقادسية الساعة 6:25 مساءً، الأهلي والنصر الساعة 8:30 مساءً، و(الجمعة) القادمة العروبة والخلود الساعة 4:00 عصراً، الاتفاق والفتح الساعة 6:05 مساءً، الهلال والرياض الساعة 8:00 مساءً، و(السبت) القادم الخليج والتعاون الساعة 4:35 مساءً، الرائد والفيحاء الساعة 6:30 مساءً، والوحدة والاتحاد 8:00 مساءً.