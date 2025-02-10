يواجه الرباعي الاتحادي دانيلو، فابينهو، كانتي، وعبدالرحمن العبود، والخماسي الهلالي حسان تمبكتي، لودي، ناصر الدوسري، نيفيز، ومالكوم، خطر الإيقاف لمباراة واحدة في حال حصولهم على البطاقة الصفراء، إذ سيحل الاتحاد ضيفاً على الوحدة (السبت) القادم الساعة 8:00 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، فيما يستضيف الهلال نظيره الرياض يوم (الجمعة) القادم الساعة 8:00 مساءً على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة 20 في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيلتقي الاتحاد مع الهلال (السبت) 22 فبراير الجاري «يوم تأسيس المملكة» الساعة 8:30 مساءً على ملعب الإنماء بجدة، في كلاسيكو الجولة 21 من دوري روشن.وطلبت إدارة نادي الاتحاد طاقم تحكيم أجنبياً لقيادة مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الاتحاد مع الهلال، إذ يحتل العميد الصدارة برصيد 49 نقطة، فيما يوجد الزعيم في الوصافة برصيد 47 نقطة.من جانب آخر، يسعى مدرب الاتحاد لوران بلان لتجهيز الفريق لمباراة الوحدة القادمة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والمحافظة على الصدارة.من جهة ثانية، حرص مدرب الهلال جيسوس على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ساهمت في تعادل الفريق في لقاء ضمك الماضي وفقدان صدارة الدوري، إذ يعمل على تحضير الزعيم للقاء الرياض القادم من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث. وسيجهز جيسوس بديل الظهير الأيمن كانسيلو الذي سيغيب عقب حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة في مباراة ضمك الماضية في الدوري.موقف الفريقين بالدوريالاتحاد:لعب: 19 مباراةعدد النقاط: 49المركز: الأولالهلال:لعب: 19عدد النقاط: 47 نقطةالمركز: الثاني