أعرب المدير الفني لليفربول آرني سلوت عن خيبة أمله عقب الإقصاء المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي، واصفًا الخروج بـ«النكسة». جاء ذلك بعد الخسارة 0-1 أمام بليموث أرغايل، الذي سجل هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 53. وأكد سلوت أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته، مشيدًا بأداء بليموث وانضباطه التكتيكي. ورغم تأكيده على قتال لاعبيه طوال المباراة، أقر بأنهم لم يتمكنوا من خلق فرص حقيقية أمام فريق شرس دفاعيًا. وأوضح أن قراره بإراحة بعض النجوم، مثل محمد صلاح وفيرجل فان دايك، جاء تحضيرًا لمواجهة إيفرتون المرتقبة. ورأى أن ليفربول كان قادرًا على تقديم أداء أفضل، لكن تفاصيل صغيرة حسمت المواجهة لصالح بليموث. وأكد أن الجميع، من لاعبين وجماهير، يشعرون بخيبة الأمل، لكنه شدد على ضرورة مواصلة العمل. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الخروج المبكر يمثل ضربة للفريق، لكنه جزء من طبيعة المنافسات.