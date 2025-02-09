نجح المهاجم الكولومبي جون دوران في تسجيل أول ثنائية له مع النصر في ظهوره الأول بدوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء.وبات دوران، البالغ من العمر 21 عاماً، أول لاعب يسجل هدفين في أولى مبارياته بالدوري مع النصر، في إنجاز لم يحققه مع الأندية التي لعب لها سابقاً.وخاض دوران تجارب احترافية مع إنفيجادو الكولومبي، وشيكاغو فاير الأمريكي، وأستون فيلا الإنجليزي، قبل انتقاله إلى النصر، إلا أنه لم يتمكن من التسجيل في أولى مبارياته بالدوري مع أيٍّ من هذه الفرق، إذ شارك خلالها جميعاً بديلاً.وكان اللاعب قد ظهر لأول مرة بقميص النصر أمام الوصل الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه لم يسجل.ويعد انتقال دوران من أستون فيلا إلى النصر السعودي أغلى صفقة في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، إذ بلغت قيمتها 77 مليون يورو (79.97 مليون دولار)، إضافة إلى المكافآت.