وسّع مهاجم نادي العروبة السوري عمر السومة الفارق بينه وبين مهاجم نادي الشباب المغربي عبدالرزاق حمدالله في سباق الهداف التاريخي لدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 146 هدفاً، موسعاً الفارق مجدداً مع ملاحقه حمدالله؛ الذي سجل ثلاثية خلال فوز فريقه 5-1 على الخليج، ليصل إلى الهدف رقم 141.وعاد السومة إلى التسجيل بعد غياب دام 1057 يوماً، حيث قاد العروبة للفوز بثنائية في شباك الوحدة ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين. وتعد هذه الثنائية أول أهدافه في دوري المحترفين السعودي منذ آخر أهدافه مع الأهلي، الذي جاء في كلاسيكو الهلال حين انتهى اللقاء بفوز الزعيم 4-2.