تنطلق مساء اليوم (الخميس)، لقاءات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي بثلاث مواجهات مثيرة، إذ يحل الاتحاد (وصيف الدوري) ضيفاً ثقيلاً على التعاون (تاسع الدوري) الساعة الثامنة مساءً، فيما يستضيف القادسية (رابع الدوري) فريق الرائد (المركز الـ15) عند الساعة 6:05 مساء، ويلتقي الشباب (سادس الدوري) بضيفه الخليج (ثامن الدوري) عند الساعة 6:20 مساءً.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام مضيفه التعاون بحثاً عن النقاط الثلاث لاعتلاء الصدارة التي يتقاسمها مع الهلال، إذ يملك الاتحاد 46 نقطة حصدها من 15 انتصاراً وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 44 وعليه 17 هدفاً، فيما يدخل التعاون هذا اللقاء سعياً لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية للعودة لمراكز المقدمة، إذ يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 24 نقطة حصدها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 16 هدفاً.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يطمح القادسية للفوز على ضيفه الرائد لزيادة غلته من النقاط والمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة جمعها من 12 انتصاراً وتعادلين و4 خسائر، وله من الأهداف 27 وعليه 13 هدفاً فقط كأقوى خط دفاع في الدوري، فيما يسعى الرائد للخروج بنتيجة إيجابية للهرب من مراكز المؤخرة، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و12 خسارة، وله من الأهداف 21 وعليه 32 هدفاً.وعلى ملعبه وبين جماهيره، يستضيف الشباب نظيره الخليج بحثاً عن الفوز والعودة لمراكز المقدمة، إذ يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة جمعها من 9 انتصارات وتعادلين و7 خسائر، وله من الأهداف 26 وعليه 21 هدفاً، فيما يسعى الخليج للفوز وتخطي مستضيفه في جدول الترتيب، إذ يحتل الخليج المركز الثامن برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 25 وعليه 24 هدفاً.مباريات اليوم:القادسية - الرائد6:05 مساءًالشباب - الخليج6:20 مساءًالتعاون - الاتحاد8:00 مساءً