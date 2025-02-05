اشتعل الصراع على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الحالي، ويتنافس الهدافون في مباريات الجولة (19) على هز الشباك، إذ يتصدر القائد النصراوي كريستيانو رونالدو بـ(15) هدفاً، ويتواجد في الوصافة كابتن الاتحاد كريم بنزيما، وفي المركز الثالث يتواجد الثنائي الهلالي ميتروفيتش وليوناردو بـ(12) هدفاً، وفي المركز الرابع لاعب ضمك نكودو بـ(11) هدفاً، وفي المركز الخامس النجم القدساوي جوليانو بـ(10).وستنطلق مباريات الجولة (19) غدا (الخميس)، بثلاث مباريات القادسية والرائد، الشباب والخليج، التعاون والاتحاد، وبعد غد (الجمعة) العروبة والوحدة، النصر والفيحاء، الأهلي والفتح، و(السبت) القادم الخلود والرياض، الأخدود والاتفاق، ضمك والهلال.يذكر أن القائد النصراوي كريستيانو رونالد الذي يحتل صدارة الهدافين، فاز باللقب في الموسم الماضي عقب تسجيله 35 هدفاً.