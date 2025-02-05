يواجه الخماسي الأهلاوي ديميرال، أبانيز، علي مجرشي، بسام الحريجي، وزياد الجهني، والرباعي النصراوي نواف بوشل، عبدالله الخيبري، علي الحسن، وأوتافيو خطر الإيقاف لمباراة واحدة في حال حصولهم على البطاقة الصفراء، إذ سيواجه فريق الأهلي نظيره الفتح بعد غد الجمعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما سيستضيف فريق النصر نظيره الفيحاء في اليوم نفسه 6:20 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (19) من دوري روشن السعودي للمحترفين. وسيلتقي الأهلي والنصر في مواجهة «الكلاسيكو» الخميس القادم 13 فبراير الجاري الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بـ«الجوهرة المشعة» بجدة، في الجولة (20) في دوري روشن السعودي للمحترفين.ويحتل الفريق النصراوي المركز الثالث بـ38 نقطة، فيما يتواجد الأهلي بالمركز الخامس بـ35 نقطة في ترتيب فرق دوري روشن الموسم الحالي.