يعود النجم الشبابي مصعب الجوير إلى ناديه الهلال عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد انتهاء إعارته لفريق الشباب، وسيتواجد اللاعب بقائمة الفريق الهلالي في بطولة أندية العالم التي ستقام في يونيو القادم بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيخوض الزعيم ثلاث مباريات في دور المجموعات الأولى أمام ريال مدريد الإسباني، والثانية ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، والثالثة أمام باتشوكا المكسيك.وكان اللاعب مصعب الجوير نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي للمحترفين، نظير تألقه وإبداعاته الفنية مع الفريق الشبابي في الموسم الحالي، وتم الاحتفاء به من قبل ناديه الحالي أخيرا.