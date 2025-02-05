من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الهلال تمديد عقد القائد الهلالي سالم الدوسري لمدة موسمين في غضون الأيام القادمة، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب على البقاء مع النادي حتى يونيو 2027، وكانت «عكاظ» أشارت، الأحد الماضي، إلى اقتراب اللاعب من تمديد عقده مع الزعيم.وكان الكابتن سالم الدوسري أعلن رغبته في البقاء مع ناديه الهلال، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية مواجهة الهلال أمام فريق برسبوليس الإيراني أمس (الثلاثاء)، والتي انتهت لصالح الزعيم بنتيجة 1/4، ضمن الجولة السابعة من مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، التي نجح فيها الدوسري بتسجيل هدفين رائعين.وقال الدوسري: «منذ الصغر أحلم باللعب في الهلال، وأعمل كل ما بوسعي لتقديم أفضل المستويات وتحقيق البطولات، ولا أتصور نفسي في نادٍ غيره».واختتم حديثه بقوله: «أنا أعيش تحت ضغط تمديد عقدي مع الهلال، وأطمح في الظهور بشكل فني مميز والاستمرار مع الزعيم حتى نهاية مسيرتي الكروية في الملاعب الرياضية».يذكر أن القائد الهلالي سالم الدوسري يسعى للمساهمة مع زملائه في تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، والمشاركة في بطولة أندية العالم الصيف القادم.مستجدات عقد الدوسري مع الهلال- اللاعب دخل فترة الأشهر الستة «الحرة»- نهاية عقده مع الزعيم في يونيو القادم