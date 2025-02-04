أصبح مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله أول مدرب في تاريخ نادي الأهلي لا يخسر في 7 مباريات متتالية خلال مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد انتصاره بثلاثية على نادي السد القطري. إذ جاءت أرقام كتيبة يايسله خلال 13 جولة من دوري روشن للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة بـ11 انتصاراً وتعادل واحد وخسارة وحيدة، بينما برز هجوم «الراقي» ببراعة في تلك الجولات بإجمالي هجمات بلغ 1,144 هجمة، فيما إجمالي التسديدات 232 تسديدة، أما التسديدات على المرمى 97 تسديدة، بينما سجل الأهلي 30 هدفاً.كما برز دفاع الأهلي بأرقام مميزة أيضاً بافتكاك كرة 258 مرة، بينما وصل حارسه السنغالي إدواردو ميندي لـ31 تصدياً، واستقبل الفريق 11 هدفاً فقط خلال 13جولة؛ ليكتب الأهلي أحقية تاريخية مع مدربه يايسله.