يواجه الخماسي في الفريق التعاوني عون السلولي، سلطان الفرحان، أحمد باحسين، هتان باهبري، وسلطان مندش، فريقهم السابق الاتحاد غداً (الخميس) الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة (19) من دوري روشن السعودي للمحترفين.وخسر الخماسي مع فريقه الحالي «السكري» أمام العميد في الدور الأول 2/1 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.ويطمح الخماسي الاتحادي السابق في المساهمة مع الفريق التعاوني في رد الاعتبار من خسارة الدور الأول ضد كتيبة العميد بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما، وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار في دوري روشن الموسم الحالي.يذكر أن الفريق الاتحادي يحتل المركز الثاني بـ46 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر (الهلال) الذي يملك الرصيد النقطي نفسه، فيما يتواجد الفريق التعاوني في المركز التاسع بـ24 نقطة.موقف الفريقين في دوري روشن- الاتحادعدد النقاط: 46 نقطةالمركز: الثاني- التعاونعدد النقاط: 24 نقطةالمركز: التاسع