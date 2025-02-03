يواجه فريق الاتحاد السعودي نظيره الكويت الكويتي «ذهاباً»، غداً الثلاثاء 7:00 مساء، على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت، ضمن مباريات مرحلة «البلاي أوف»، في بطولة وصل لأندية غرب آسيا لكرة السلة، وسيلتقي الفريقان «إيابا» الثلاثاء 11 فبراير الجاري، الساعة 7:00 مساء على الصالة الخضراء في مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي حال انتصر كل فريق في مباراة واحدة، ستكون هنالك مواجهة ثالثة فاصلة بينهما الثلاثاء 4 مارس القادم الساعة 10:00 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت.يذكر أن سلة الأحلام الاتحادية تسعى لتحقيق الانتصار على الكويت الكويتي والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على حصد اللقب الآسيوي.