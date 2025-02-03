يواجه فريق الاتحاد السعودي نظيره الكويت الكويتي «ذهاباً»، غداً الثلاثاء 7:00 مساء، على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت، ضمن مباريات مرحلة «البلاي أوف»، في بطولة وصل لأندية غرب آسيا لكرة السلة، وسيلتقي الفريقان «إيابا» الثلاثاء 11 فبراير الجاري، الساعة 7:00 مساء على الصالة الخضراء في مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي حال انتصر كل فريق في مباراة واحدة، ستكون هنالك مواجهة ثالثة فاصلة بينهما الثلاثاء 4 مارس القادم الساعة 10:00 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد الصباح بالكويت.
يذكر أن سلة الأحلام الاتحادية تسعى لتحقيق الانتصار على الكويت الكويتي والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على حصد اللقب الآسيوي.
يذكر أن سلة الأحلام الاتحادية تسعى لتحقيق الانتصار على الكويت الكويتي والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على حصد اللقب الآسيوي.