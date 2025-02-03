يستهل النجم أحمد الغامدي المعار من نادي الاتحاد إلى فريق نيوم مشواره في دوري يلو من خلال مواجهة الجبيل 4:15 مساء في استاد مدينة الملك خالد في تبوك، ضمن مباريات الجولة (20) بالدوري.ويسعى الغامدي للظهور مع فريق نيوم، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، والمحافظة على صدارة دوري يلو.ويطمح الغامدي في ارتداء قميص المنتخب السعودي الأول، ومواصلة المشوار مع «الأخضر» في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).يذكر أن اللاعب أحمد الغامدي انتقل من نادي الاتحاد إلى نيوم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، هذا ويتصدر نيوم ترتيب فرق دوري يلو بـ37 نقطة.