عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الهلال بمبلغ 10 آلاف ريال، بعد ثبوت مخالفته للمادة (55-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، بإلحاق الضرر بغرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق في استاد الأمير محمد بن فهد، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، بعد مباراته أمام القادسية، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن، وانتهت لصالح الأخير بنتيجة 2/‏1، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف حسب اللوائح، ورغم تكتم الهلاليين على ما حدث داخل غرفة ملابس اللاعبين عقب المباراة إلا أن هناك أنباء تؤكد تشابك البليهي مع أحد محترفي الفريق، وهذا ما نفاه المركز الإعلامي بنادي الهلال بشكل غير مباشر في بيانه الصادر حول غياب مدافعه الدولي علي البليهي عن مواجهة الأخدود، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، عبر منصة التواصل الاجتماعي «x»، الذي قال فيه: «البليهي لم يشارك في تدريبات الفريق، حيث تواجد في العيادة الطبية للنادي، بعد أن عانى من آلام في الركبة، وبناء عليه لم يشارك في التدريبات الجماعية».كما عاقبت اللجنة اللاعب سالم الدوسري بمبلغ 20 ألفاً، بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو)، كما غرمت اللجنة ناديي الاتفاق والوحدة 20 ألفاً لتأخرهما في النزول إلى أرضية الملعب، ما تسبب في تأخر انطلاق مباراتهما.