يترقب الاتحاديون الظهور الأول للمدافع أحمد شراحيلي مع الفريق الكروي، عقب اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، وتجاوزه مرحلة التأهيل من الإصابة بالرباط الصليبي، التي أبعدته عن الملاعب نحو 18 شهراً، وشهدت تدريبات العميد، أخيراً، احتفالية اللاعبين بدخوله التدريبات الجماعية. وكانت «عكاظ» أشارت في منتصف يناير الماضي إلى توصل الإدارة الاتحادية واللاعب لاتفاق على تجديد عقده مع النادي بشرط عودته بكامل جاهزيته البدنية ومشاركته الفنية مع الفريق الكروي فيما تبقى من مباريات كأس الملك، ودوري روشن السعودي للموسم الحالي.من جانب آخر، يسعى المدرب لوران بلان لمعالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الخلود في الجولة الماضية في دوري روشن السعودي للمحترفين، والعمل على تصحيحها قبل مواجهة التعاون، (الخميس) القادم الساعة 8:00 مساء في بريدة، ضمن مباريات الجولة (19) في دوري روشن، وتجهيز الفريق الكروي لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.ويواجه الثلاثي الاتحادي دانييلو، فابينهو وكانتي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة التعاون القادمة في دوري روشن.المهددون بالإيقافدانييلوفابينهوكانتي