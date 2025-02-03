تعود عجلة مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة للدوران مجدداً، مساء اليوم (الإثنين)، بعد توقف دام شهرين، إذ يستضيف النصر نظيره الوصل الإماراتي الساعة 8:00 مساءً، فيما يحل الأهلي ضيفاً على السد القطري الساعة 7:00 مساءً، وذلك ضمن لقاءات الجولة السابعة في البطولة الآسيوية.على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري، يدخل ممثل الوطن فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه السد القطري، بعد أن ضمن التأهل للدور الثاني ويبحث عن النقاط الثلاث لمنافسة الهلال على الصدارة، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، حصدها من 5 انتصارات وتعادل ودون خسارة، وله من الأهداف 14 وعليه 5 أهداف فقط.كما يدخل السد القطري هذا اللقاء بعد أن ضمن التأهل هو الآخر للدور الثاني، لكنه يسعى للفوز للقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات ولم يخسر وله من الأهداف 8 وعليه 4 أهداف.وعلى استاد الأول بارك بالرياض، يخوض ممثل الوطن فريق النصر لقاءه أمام الوصل الإماراتي، بعد أن ضمن كل منهما التأهل للدور الثاني، ويطمح النصر للفوز لمعادلة الهلال والأهلي بالنقاط، إذ يملك النصر 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 13 وعليه 6 أهداف، فيما يطمح الوصل للفوز لتحسين مركزه، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وله من الأهداف 8 وعليه 6 أهداف. وفي واحدة من أقوى لقاءات الجولة يستضيف العين الإماراتي نظيره الريان القطري ويطمح كل منهما لحصد النقاط الثلاث؛ للمنافسة على مقاعد التأهل لا سيما فريق الريان، الذي يملك 5 نقاط في المركز السابع وفوزه يقربه من التأهل كثيراً، بينما يحتاج العين للفوز في لقاء الليلة والفوز في لقائه القادم أمام الشرطة العراقي على أمل تعثر منافسيه على البطاقات الثلاث المتبقية التي لم تُحسم إلى الآن.مباريات الليلةالسد القطري - الأهلي السعودي7:00 مساءالنصر السعودي - الوصل الإماراتي8:00 مساء