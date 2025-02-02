تمكنت إدارة نادي الوحدة من تقييد الحارس الإسباني انطونيو أدان في قائمة اللاعبين المحترفين، كما انفردت «عكاظ»؛ ليحل بديلاً للأوروغوياني إغناسيو الذي تم فك الارتباط معه، وتصفية كامل حقوقه المالية وغادر إلى بلاده، إذ لم يشارك سوى في مواجهة الاتحاد، وتلقت شباكه سباعية في القسم الأول من الدوري.وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن الحارس الجديد انطونيو وصل وانخرط في التدريبات، ومن المرجح مشاركته في مواجهة العروبة يوم الجمعة القادم، في الجوف في الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين، ويسعى الفريق الوحداوي في هذه المواجهة لكسب نقاط المباراة من أجل الهروب من دائرة الخطر، إذ يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 13 نقطة.