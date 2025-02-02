استطاع فريق الشباب أن يلبي رغبات جماهيره خلال فترة التعاقدات الشتوية، إذ تعاقد مع الأوكراني هيوري بوشتشان، والفنلندي جلين كمارا، والبرازيلي لياندرينهو، والمهاجم هشام آل دبيس، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.وكتب رئيس النادي محمد المنجم، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: «جماهيرنا الغالية، نعلم أن النتيجة لم تكن عادلة، لكن الليث لا يتوقف عند العثرات، بل يعود أقوى دائما». ‏وأضاف: «مع انتهاء الفترة الشتوية، بذلنا كل ما في وسعنا رغم الظروف لتعزيز صفوف الفريق وسد حاجاتنا، ونعقد الآمال على نجومنا للعودة أقوى في المنافسة مع اكتمال الفريق». ‏وتابع: «المشوار لم ينتهِ، والفترة القادمة ستكون أفضل بدعمكم المعتاد.. نلعب للشعار، ونقاتل لأجلكم، وحلمنا وإصرارنا لا يتوقف أبدا».