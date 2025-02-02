شهدت ليلة القتال في موسم الرياض ضمن بطولة UFC Saudi Arabia حضوراً لافتاً للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، الذي جذب الأنظار بمجرد وصوله إلى الحدث، وسط تفاعل جماهيري كبير وتركيز إعلامي على نجم كرة القدم الأسطوري.وفي لقطة مميزة، ظهر رونالدو بجانب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، حيث جمعتهما أجواء ودية خلال متابعة النزالات الحماسية. التقطت عدسات الكاميرات صوراً لهما وهما يتفاعلان مع الضربات القوية، في مشهد يعكس الحضور العالمي الذي باتت تستقطبه فعاليات موسم الرياض.رونالدو لم يخفِ إعجابه بالمستوى التنظيمي للبطولة، وأشاد بأجواء UFC في السعودية، التي تُقام لأول مرة بهذا الحجم. كما ظهر في حديث ودي مع عدد من نجوم الفنون القتالية، مما جعل لحظاته في الحدث محط اهتمام الصحافة العالمية.حضور الدون إلى جانب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ يعكس حجم النجاح الكبير الذي يحققه موسم الرياض، والذي بات منصة تجمع نجوم الرياضة والفن والترفيه في مكان واحد، لترسيخ مكانة المملكة عاصمةً عالميةً للفعاليات الكبرى.