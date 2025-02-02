يسعى النجم العالمي نيمار جونيور العائد لنادي سانتوس البرازيلي، بعد فكِّ ارتباطه من نادي الهلال في نهاية يناير الماضي، للعودة لمنتخب بلاده ومساهمته في التأهل لكأس العالم 2026؛ التي ستقام الصيف القادم في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).ومن المتوقع في حال عودة النجم نيمار جونيور لقائمة المنتخب البرازيلي مجدداً، فسيكون الظهور الأول له في مباراتي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، إذ ستكون المباراة الأولى للبرازيل أمام كولومبيا الخميس 20 مارس القادم، والثانية ستحل البرازيل ضيفة على الأرجنتين الأحد 23 من الشهر ذاته، وستشهد القمة اللاتينية القادمة مواجهة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور.وكانت آخر مشاركة للاعب نيمار جونيور مع منتخب البرازيل ضد الأوروجواي في أواخر أكتوبر 2023، وخسرت البرازيل 2- صفر ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهدت المباراة خروج نيمار مصاباً بالرباط الصليبي قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.