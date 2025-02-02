شهدت صالة «إن بي أرينا» حضورًا جماهيريًا كثيفًا في نزالات #UFCSaudiArabia، حيث امتلأت المدرجات بالحماس والتفاعل مع أقوى النزالات القتالية التي قدمت تجربة استثنائية لعشاق فنون القتال المختلط. وتعد هذه الاستضافة العالمية واحدة من الفعاليات الكبرى التي يحتضنها «موسم الرياض»، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم، بفضل الجهود التي يبذلها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي جعلت من المملكة وجهة رئيسية للفعاليات الرياضية والفنية العالمية.وأشادت الإعلامية ميرا المغيري بالأجواء الفريدة التي شهدتها النزالات، مؤكدة أن «موسم الرياض» يواصل إبهار الجماهير بتنظيمه الاستثنائي لأحداث عالمية كبرى، و#UFCSaudiArabia مثال واضح على مدى احترافية المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، حيث امتزج الحماس الجماهيري بالتجهيزات الفائقة التي جعلت الحدث يضاهي أكبر النزالات العالمية.وأوضحت الإعلامية لمى الغامدي أن الحضور الجماهيري الكبير في «إن بي أرينا» يعكس مدى الشعبية التي باتت تحظى بها رياضات الفنون القتالية المختلطة في المملكة، وهذا جزء من الرؤية الطموحة التي تنفذها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، حيث أصبحنا نشهد استضافة كبرى البطولات العالمية التي لم تكن تخطر على بال أحد في المنطقة.من جهتها، أكدت الإعلامية منال صالح أن استضافة UFC في السعودية ليست مجرد حدث رياضي، بل هي خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المملكة على خريطة الرياضة العالمية، حيث أصبح «موسم الرياض» منصة لجذب نخبة المقاتلين العالميين وصناعة تجربة جماهيرية مذهلة. وهذا يعكس الدعم الكبير من القيادة والتخطيط الدقيق الذي يجعل كل فعالية مختلفة ومتفردة عن غيرها.فيما أشارت الإعلامية أميرة العمودي إلى أن التفاعل الجماهيري كان استثنائيًا، والحماس الذي شهدته النزالات يعكس مدى تعطش الجمهور السعودي والعالمي لهذه النوعية من المنافسات. وما يحدث في «موسم الرياض» هو نقلة نوعية في صناعة الترفيه والرياضة، حيث نشهد عامًا بعد عام استقطاب فعاليات غير مسبوقة بفضل جهود المستشار تركي آل الشيخ ودعمه المستمر للقطاع الترفيهي والرياضي في المملكة.ومع هذا النجاح الكبير، يواصل «موسم الرياض» تعزيز مكانته كوجهة رئيسية لأهم الفعاليات الرياضية والترفيهية على مستوى العالم، ليكتب بذلك فصلاً جديدًا في تاريخ الترفيه والرياضة العالمية من قلب المملكة.