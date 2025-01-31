أوضح نادي الهلال أن مدافعه الدولي علي البليهي، لن يشارك في مباراة فريقه الدورية اليوم الجمعة أمام الأخدود ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، بداعي الأصابة في ركبته،،جاء ذلك في بيان رسمي بثه «الزعيم» عبر منصة التواصل الاجتماعي «x» قال فيه: «البليهي لم يشارك في تدريبات الخميس، حيث تواجد في العيادة الطبية للنادي، بعد أن عانى من آلام في الركبة، وبناء عليه لم يشارك في التدريبات الجماعية»،وبذلك ينفي نادي الهلال الشائعات التي طالت البليهي، بأنه تشابك مع أحد اللاعبين المحترفين في غرفة الملابس عقب هزيمة الفريق من القادسية بنتيجة 1-2، ليتجمد رصيد الهلال عند النقطة 43 ليفقد فرصة الابتعاد عن منافسه نادي الاتحاد الذي يتساوى معه بالنقاط ويتفوق عليه بالأهداف.