ينطلق مساء اليوم (الخميس) الدور الثاني من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مواجهات، إذ يستضيف العروبة (المركز الـ16) نظيره الأهلي (خامس الدوري) الساعة 5:00 مساءً، فيما يواجه الرياض (ثامن الدوري) ضيفه الوحدة (المركز الـ17) الساعة 6:15 مساءً، ويحل النصر (رابع الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الرائد (المركز الـ15) الساعة 8:00 مساءً، وذلك ضمن الجولة 18.فعلى استاد جامعة الجوف، يدخل فريق العروبة لقاءه أمام ضيفه الأهلي بحثاً عن النقاط الثلاث والثأر من خسارة لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، لا سيما بعد تعزيز قوته الهجومية بالمهاجم السوري عمر السومة نجم الأهلي السابق، والذي يبحث عن هز شباك الأهلي لأول مرة في تاريخه، ويحتل العروبة المركز الـ16 برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين و11 خسارة، وله من الأهداف 11 وعليه 35 هدفاً، فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية والتي كان آخرها الفوز بخماسية نظيفة على الرياض، ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة حصدها من 10 انتصارات وتعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 15 هدفاً.وعلى استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، يخوض فريق الرياض لقاءً مهماً أمام ضيفه الوحدة، إذ يبحث كل منهما عن النقاط الثلاث، فالرياض يطمح للقفز لمراكز المقدمة، فيما يتطلع الوحدة للهروب من مراكز الهبوط، ويحتل الرياض حالياً المركز الثامن برصيد 25 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 20 وعليه 25 هدفاً، فيما يحتل الوحدة المركز الـ17 ما قبل الأخير برصيد 13 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 22 وعليه 41 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي النصر الطامح للمنافسة على صدارة الدوري، بمضيفه الرائد الباحث عن الهروب من مراكز الهبوط، ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 35 نقطة حصدها من 10 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 35 وعليه 16 هدفاً، فيما يحتل الرائد المركز الـ15 برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و11 خسارة وله من الأهداف 20 وعليه 30 هدفاً.مباريات اليوم:العروبة- الأهلي5:00 مساءًالرياض- الوحدة6:15 مساءًالرائد- النصر8:00 مساءً