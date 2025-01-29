يرعى أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لراليات حائل الدولية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، غدا (الخميس)، انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2025، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، وذلك بمتنزه المغواة الوطني.ويضم رالي حائل الدولي 2025 أربع بطولات: بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا، وذلك بمشاركة 116 مركبة، تضم فئة السيارات 77 متسابقا، منهم 32 متسابقا محليا، ضمن بطولة السعودية تويوتا، و38 متسابقا دوليا، و7 متسابقين في فئة الأساطير، و39 متسابقا في فئة الدراجة النارية، منهم 6 متسابقين في فئة كوادز (الدراجات رباعية العجلات).