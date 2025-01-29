يخوض فريق التعاون مواجهتي دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا (2) خلال شهر فبراير القادم، أمام فريق الوكرة القطري، وستكون المباراة الأولى الأربعاء 12 من الشهر نفسه، الساعة 7:00 مساء على استاد خليفة الدولي بالدوحة، والمباراة الثانية الأربعاء 19 من الشهر ذاته، الساعة 9:00 مساء، ملعب نادي التعاون في بريدة.وكان الفريق التعاوني تأهل لدور الـ(16) عقب تصدره لمجموعته برصيد 15 نقطة في ست مباريات خاضها في دور المجموعات، إذ حقق الانتصار على الخالدية البحريني 2/3 «ذهابا» و1/2 «إيابا»، وألتين أسيرالتركمانستاني 1/2 ذهابا، و0/4 إيابا، وخسر من القوة الجوية العراقي 2/1 «ذهابا» وكسب 0/1 «إيابا».انفوجرافيكمباراتا دور الـ(16) في دوري أبطال آسيا (2):الأربعاء 2025/2/12- الوكرة القطري × التعاون السعودي7:00 مساءالأربعاء 2025/2/19- التعاون السعودي × الوكرة القطري9:00 مساء