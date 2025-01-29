وصلت أرقام مهاجم فريق النصر كريستيانو رونالدو إلى 920 هدفا، ويسير بثبات إلى الهدف الـ«1000» في مسيرته الكروية. إذ أصبحت أرقام «الدون» الذي يبلغ 39 عاما أفضل مما كانت عليه قبل الـ30 عندما كان يرتدي قميصي ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.وتشير الأرقام إلى أن النجم البرتغالي سجل 463 هدفا قبل سن الـ30، في حين هز الشباك 457 مرة بعدها، ويتصدر قائمة هدافي دوري روشن بـ14 هدفا متفوقا بفارق هدف عن قائد الاتحاد كريم بنزيما، وهدفين عن مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش، وسجل «الدون» 105 أهداف منذ انضمامه لفريق النصر.