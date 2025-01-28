عبّر نجما الفريق الشبابي السابقان عبده عطيف وأحمد عطيف، عن شكرهما وامتنانهما لإدارة ناديهما، على ترشيحهما ليكونا ضمن أساطير النادي، وتكريمهما في جولة الأساطير على ملعب النادي.وأعرب عطيف أخوان عن سعادتهما بهذا التكريم، مؤكدين أن هذا يُعد شرفاً كبيراً لهما، إذ تحدث بقولهما: «نادي الشباب هو أعظم كيان بالنسبة لنا، فالأمر لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل حتى في الذكريات التي عشناها. ونشكر جماهير نادي الشباب الذين لطالما كانوا داعمين ومساندين للفريق حتى في أسوأ فتراته، فدائما نشبّه جمهورنا بالألماس، فشكراً لهم».