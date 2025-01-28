أشعلت الخسارتان، اللتان مني بهما الهلال «المتصدر» والاتحاد «الوصيف» من القادسية وضمك بنتيجة 2/1 في الجولة (17) مع نهاية مباريات الدور الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين، جماهير الفريقين.إذ صبت جماهير الزعيم والعميد جام غضبها على المدربين البرتغالي خيسوس، والفرنسي لوران بلان؛ بسبب الأخطاء الفنية التي ارتكبها مدربا الزعيم والعميد، وساهمت في تعرض الفريقين للهزيمة من القادسية وضمك وفقدان ثلاث نقاط ثمينة.وطالبت الجماهير المدربين خيسوس ولوران بلان بعدم مجاملة بعض اللاعبين، واللعب بالتشكيلة المثالية والمناسبة التي تساهم في مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على تحقيق لقب الدوري.ورغم خسارة الهلال والاتحاد في الجولة الماضية، إلا أن الفريقين يحتلان «الصدارة والوصافة» لدوري روشن، إذ يملكان الرصيد النقطي نفسه 43 حتى نهاية الدور الأول.من جانب آخر، يسعى مدربا الزعيم خيسوس والعميد لوران بلان لتجهيز الفريقين لمواجهتيهما القادمتين، إذ سيستضيف الهلال نظيره الأخدود (الجمعة) القادم الساعة 6:15 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، والاتحاد سيواجه الخلود (السبت) القادم الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة (18) من دوري روشن، وسيجري مدربا الفريقين مناورات كروية من أجل الاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوضان بها اللقاءين القادمين.المباريات القادمة للزعيم والعميدالجمعة 2025/1/31الهلال × الأخدود6:15 مساءالسبت 2025/2/1الاتحاد × الخلود8:00 مساء