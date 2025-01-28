استمر المهاجم الشبابي عبدالرزاق حمدالله بملاحقة مهاجم العروبة حالياً عمر السومة، على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.بعد أن سجل هدفي الفوز لفريقه أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن للمحترفين.إذ زاد «الساطي» غلته التهديفية لتصل إلى 138هدفاً في دوري المحترفين السعودي خلال 149 مباراة، بفارق سته أهداف من الهداف التاريخي «العقيد»، الذي يملك 144 هدفاً خلال 181مباراة لعبها.كما أثبت حمدالله هوايته في هز الشباك برصيد 19 هدفاً في 15 مباراة عبر كل المسابقات.