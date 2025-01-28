زار الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة اندرياس زاكليس المملكة العربية السعودية، والتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي وعدداً من أعضاء اتحاد السلة، وعقد اجتماعاً بمقر الاتحاد السعودي لكرة السلة، وقام على هامش الزيار الرسمية بزيارة أكاديمية مهد، وأخذ جولة ميدانية اطلع فيها على المنشآت، كما تمّت زيارة أكاديمية الرياض الذهبية؛ لمشاهدة تمرين الفئات السنية بتواجد سمو الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود.وحضر أيضاً من الاتحاد الدولي لكرة السلة مدير خدمات الاتحادات الرياضية ميكال كونكني، ومستشار الأمين العام ميشيل فليو.