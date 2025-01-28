كتب النجم الأهلاوي رياض محرز رقماً تاريخياً كأكثر لاعب أفريقي يساهم في تسجيل 43 هدفاً مع النادي الأهلي في جميع المسابقات التي خاضها مع فريقه، حيث سجل 20 هدفاً وصنع 23، وخاض محرز في دوري روشن الموسم الحالي 17 مباراة، ساهم في 9 أهداف.ويعد أكثر من ساهم مع الفريق في الدوري وأكثر من صنع، وثاني أكثر من سجل في البطولة نفسها.واستطاع محرز تكوين ثنائية مع مهاجم فريقه إيفان توني، بصناعته (4) أهداف من آخر (6) أهداف سجلها إيفان توني مع الأهلي.يذكر، أن الفريق الأهلاوي يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة، في دوري روشن السعودي للمحترفين.