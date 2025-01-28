واصل قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو هز شباك الخصوم، ووصل للهدف 920 في مسيرته الكروية.واستطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواصلة هوايته في هز الشباك، ونجح في قيادة فريقه النصر للانتصار على نظيره الفتح بثلاثة أهداف لهدف (الأحد) الماضي، وختم «الدون» الأهداف النصراوية في الدقيقة 87، بعد أن افتتح مدافع الفتح مروان سعدان، بالخطأ في مرماه، التسجيل للفريق النصراوي في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف المدافع محمد سيماكان النتيجة للنصر، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، واستطاع الفتح تقليص الفارق في الدقيقة 72 عن طريق المغربي مراد باتنا.وأصبح النجم البرتغالي رونالدو ثالث أفضل هدافي الفريق النصراوي في تاريخ الدوري السعودي، متجاوزاً النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، إذ وصل «الدون» إلى الهدف 63 مع فريقه الحالي.ويعتلي القائد النصراوي صدارة قائمة الهدافين بـ 14 هدفاً في دوري روشن الموسم الحالي.أرقام رونالدو بعد مباراة الفتحوصل للهدف 920في مسيرتهثالث الهدافين في تاريخ النصر برصيد 63يعتلي صدارةالهدافين بـ14