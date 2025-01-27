يواجه مهاجم نادي العروبة عمر السومة فريقه السابق الأهلي (الخميس) القادم الساعة 5:00 مساء، على استاد جامعة الجوف، ضمن مباريات الجولة (18) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يسعى «العقيد» لتسجيل أول أهدافه مع العروبة من خلال هز الشباك الأهلاوية، بعد مواجهة التعاون التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الماضية بالدوري، إذ يتصدر السومة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفاً في 181 مباراة، مع الفريق الأهلاوي في المحطة الاحترافية الأولى.يذكر أن فريق العروبة يحتل المركز (16) برصيد 14 نقطة في دوري روشن السعودي للمحترفين.