تختتم، مساء اليوم (الإثنين)، لقاءات الجولة 17 لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مواجهات مهمة، إذ يستضيف ضمك نظيره الاتحاد 5:05 مساء، ويلاقي الشباب ضيفه الفيحاء 6:10 مساء، ويستضيف القادسية فريق الهلال الساعة 8:00 مساءً.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام الثاني بحثاً عن نتيجة إيجابية بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين في آخر جولتين أطاحت به للمركز الـ12 برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 28 هدفاً، فيما يسعى الاتحاد لانتزاع النقاط الثلاث ومواصلة مطاردته للمتصدر الهلال، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة حصدها من 14 انتصاراً وتعادل وخسارة وله من الأهداف 39 وعليه 12 هدفاً.وعلى ملعبه وبين جماهيره، يستضيف الشباب نظيره الفيحاء بحثاً عن الفوز بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الاتحاد ليحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و6 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 17 هدفاً، فيما يطمح فريق الفيحاء لمواصلة انتفاضته، إذ لم يذق طعم الخسارة في الجولات الأربع الماضية ليقفز للمركز الـ14 برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 25 هدفاً.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وفي قمة الجولة يستضيف القادسية ثالث الدوري المتصدر الهلال في لقاء يبحث من خلاله صاحب الأرض والجمهور عن تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على لقب الدوري، إذ يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 34 نقطة حصدها من 11 فوزاً وتعادل و4 خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 11 هدفاً، فيما يبحث الهلال عن الفوز لمواصلة تصدره للدوري برصيد 43 نقطة حصدها من 14 فوزاً وتعادل وخسارة وله من الأهداف 52 وعليه 15 هدفاً.